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Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu

AA, Süha Gür - Spor
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Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu

Beşiktaş Kulübü, 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için Benfica Kulübüne 6 milyon avro ödeneceğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için Benfica Kulübüne 6 milyon avro ödeneceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon avro transfer bedeli ödenecektir." denildi.

23 yaşındaki oyuncuyla 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Öte yandan, oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısının Benfica'ya verileceği aktarıldı.

Gedson Fernandes, gün içinde 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak formasını giyeceği Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı.

AA / Süha Gür - Spor

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Gedson Fernandes, Beşiktaş, Spor, Haber

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