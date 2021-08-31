Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı
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Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı

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Siyah-Beyazlılar, Francisco Montero'yu kadrosuna kattı. 22 yaşındaki solak stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş, Atletico Madrid'den genç stoperin bonservisinin yüzde %50'sini aldı.

Francisco Montero yeniden Beşiktaş'ta. Siyah-Beyazlılar, İspanyol stoperin bonservisinin %50'sini alarak 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

750 BİN EURO BONSERVİS

Beşiktaş, Atletico Madrid'e bonservis için 750 bin euroluk ödeme yaptı. İspanyol savunmacı da 750 bin euro maaş alacak.

Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı

SOLAK ALTERNATİF

Sergen Yalçın, dün TRT'de Montero hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı. Siyah-Beyazlılar'da sol ayaklı savunmacı eksikliğini Montero giderecek.

Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı
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Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı - Haberler Spor
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