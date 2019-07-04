Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Jose Mauri için yarışıyor

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken İtalyan basınından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili çok ilginç bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Il Milanista adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre üç büyük kulüp, Milan'la sözleşmesi sona eren Jose Mauri'yle yakından ilgileniyor.

ZENİT VE CRUZ AZUL DA İSTİYOR

Haberde bonservisi elinde olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu Zenit Saint Petersburg, Cruz Azul ve Banfield'ın da istediği öne sürüldü. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan futbolcu, geçtiğimiz sezon Milan'la yalnızca yedi maçta forma şansı bulabilirken fileleri bir kez havalandırmıştı.

(Fanatik)