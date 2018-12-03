Beşiktaş, Galatasaray'ı Derbi Sonunda Candan Erçetin'in Şarkısıyla Vurdu
Beşiktaşlı görevliler, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbi sonunda stat hoparlörlerinden, bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapan Candan Erçetin'in "Yüksek yüksek tepeler" türküsünü çalarak göndermede bulundu.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin öncesinde Vodafone Park'ta ilginç görüntüler yaşandı.
Statta Yung Felix'in seslendirdiği Loco Loco şarkısı çalındı. Beşiktaş taraftarları da çalınan şarkıya eşlik ederek büyük coşku yaşadı.
Maç sonunda ise Vodafone Park'ta "Bir Aslan miyav dedi" ile "Yüksek yüksek tepeler" türküsü çalındı. Bilindiği üzere "Yüksek yüksek tepeler" türküsünü söyleyen Candan Erçetin, bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapmıştı.
YORUMLAR (20)
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Bir aslan miyav miyav dediCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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FRANSADA BENZİNE ZAM GELDİ DİYE ÜLKEYİ YAKIYORLAR BİZDE ELETRIK SU DOĞALGAZ ZAM ÜSTÜNE ZAM ZAM ZAM DOLAR TEPETAKLAK 7,20 DEN 5 E HANİ İNDİRİMLER HAYDE VER MEHTERİ BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HÜSRAN YAŞAYACAKLARCevap Yaz 2 Yayından KaldırANDSMERO: GUZEL YAZMISSIN KARDESIM ADAM GIBI EYLEM YAPMAK GEREK AMA KORKUDAN KIMSE SESINI CIKARTAMIYORYayından Kaldır
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Areneda tuylerinizi yolarz bu is biter gencler.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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8taş gibi sahte dostun olacagına fener gıbı delıkanlı dostun olsun fener bunlardan daha delıkanlıCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır