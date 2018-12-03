Beşiktaş, Galatasaray'ı Derbi Sonunda Candan Erçetin'in Şarkısıyla Vurdu

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin öncesinde Vodafone Park'ta ilginç görüntüler yaşandı.

Statta Yung Felix'in seslendirdiği Loco Loco şarkısı çalındı. Beşiktaş taraftarları da çalınan şarkıya eşlik ederek büyük coşku yaşadı.

Maç sonunda ise Vodafone Park'ta "Bir Aslan miyav dedi" ile "Yüksek yüksek tepeler" türküsü çalındı. Bilindiği üzere "Yüksek yüksek tepeler" türküsünü söyleyen Candan Erçetin, bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapmıştı.