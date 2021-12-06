BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş : "Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." - İSTANBUL

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?