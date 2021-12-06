Beşiktaş: "Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. - Haberler Spor
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Beşiktaş: "Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş:

Beşiktaş: "Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş : "Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." - İSTANBUL

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