Beşiktaş Forvete 1.92'lik Brezilyalı'yı Getiriyor: Jonathas
Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Hannover'in 1.92 boyundaki Brezilyalı dev forveti Jonathas oldu.
Bu sezon santrfor bölgesindeki isimlerden verim alamayan Beşiktaş, yeni ama tanıdık bir isimle ilgileniyor.
Bu futbolcu, daha önce de siyah-beyazlıların gündemine gelen ancak anlaşma sağlanamayan, geçen sezona Rubin Kazan'da başlayıp daha sonra Hannover'e transfer olan Jonathas.
12 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST YAPTI
29 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 1.92 metre boyunda. Kale önünde etkili olan oyuncu, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle geçen yıl Alman ekibinde istikrarı yakalayamadı ve 12 maçta 3 gol 3 asist üretebildi.
Beşiktaş, maaş maliyeti de düşük olan bu oyuncuyu kiralamayı düşünüyor. (Sözcü)
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