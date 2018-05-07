Beşiktaş Evinde Konuk Ettiği Kayserispor'u 2-0 Yendi
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş evinde konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 31. dakikada Tosic ve 45. dakikada Adriano'dan geldi. Öte yandan Beşiktaş'ta Dusko Tosic 61. dakikada, Kayserispor'da ise Umut Bulut 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
BEŞİKTAŞ PUANINI 65 YAPTI
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Kayserispor ise üst üste 3. mağlubiyetinin ardından 44 puanla 8. sırada kaldı.
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise evinde Akhisarspor'u konuk edecek.
YORUMLAR (6)
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Serefli efendi dorduncu 5tas pardon 8tas :)Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Sereflı efendı dorduncu :)))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Kardeş beşiktaşın bu tarihi başarısını yürekten kutluyoruz:)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Beşiktaş önümüzdeki sene güçlü bir kadro kurmazsa,,yükseklerden uçması imkansız gibi.bu kadro kesin değişmeli.,!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vida vida vida adam tam bir saatli bir bomba çok yazık olmuş beşiktaşın paralarına yedek kulubesinde bile tehlikeli hemen elden çıkarılmalı tabi birde wagner love çok buyuk bir husranCevap Yaz 2 Yayından Kaldır