Beşiktaş Evinde Konuk Ettiği Kayserispor'u 2-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 31. dakikada Tosic ve 45. dakikada Adriano'dan geldi. Öte yandan Beşiktaş'ta Dusko Tosic 61. dakikada, Kayserispor'da ise Umut Bulut 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

BEŞİKTAŞ PUANINI 65 YAPTI

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Kayserispor ise üst üste 3. mağlubiyetinin ardından 44 puanla 8. sırada kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise evinde Akhisarspor'u konuk edecek.