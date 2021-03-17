Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı
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Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı

17.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:20

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. İtalyan basını, siyah-beyazlıların transfer hamlesini son dakika olarak servis etti. Beşiktaş, eski Galatasaraylı yıldız Koray Günter için girişimlere başladı.

Beşiktaş, Galatasaray'ın eski stoperi Koray Günter'i gündemine aldı.

Calciomercato adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

Haberde deneyimli savunmacının 4 milyon euro'nun üzerindeki bir bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olabileceği belirtildi.

VERONA 2 MİLYON EURO ÖDEDİ

Ocak 2014'te Borussia Dortmund'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Koray Günter, sarı-kırmızılılarda dört buçuk yıl forma giydikten sonra bedelsiz olarak Genoa'ya gitmişti. Geçtiğimiz yaz da 2 milyon euro karşılığında Hellas Verona'ya transfer oldu.

VERONA SAVUNMASI İTALYA'DA BEŞİNCİ

Bu sezon 27 maçta 32 kez topu filelerinde gören Verona, Serie A'nın en az gol yiyen beşinci takımı olarak göze çarparken bu başarıda en büyük pay sahiplerinden biri de Koray olmuştu. Almanya doğumlu oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.

Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı
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