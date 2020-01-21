Beşiktaş - Erzurumspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

21.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:05

Beşiktaş - Erzurumspor maçı hakemi olarak Serkan Tokat sahada yerini alacak. Ancak Beşiktaş, 7. ve 14. haftanın ardından Lig'de, Avrupa ve Ziraat Kupası maçlarında sadece bir galibiyet elde ederek kötü bir erformans sergiledi. Gençlerbirliği maçından galip ayrılan siyah beyazlılar 16. tur maçlarına yenik başladı. İşte, Beşikteş - Erzurumspor maçı detayları...

BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'da oynanacak Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi Serkan Tokat olurken, Mustafa Sönmez birinci, Mustafa Savranlar ikinci yardımcı hakemliği yürütecek. Kutluhan Bilgiç dördüncü hakem olarak sahada bulunacak.

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah beyazlı takımın, 3-2'lik mağlubiyetin ardından karşı karşıya geleceği Erzurumspor maçı ASpor'dan naklen aktarılacak. Maçın bilet fiyatları ise şöyle...

1.Kategori 135TL

2.Kategori 125TL

3.Kategori 110TL

4.Kategori 100TL

5.Kategori 85TL

6.Kategori 75TL

7.Kategori 50TL

8.Kategori 45TL

VIP: 400TL

1903 A-E: 400TL

1903 B-D: 425TL

1903 C: 450TL