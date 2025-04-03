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Beşiktaş elendi mi (Ziraat Türkiye Kupası)?

Beşiktaş elendi mi (Ziraat Türkiye Kupası)?
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe karşılaştı. Maçta şu an 1-1'lik eşitlik söz konusu ve eğer eşitlik bozulmazsa, maç uzatmalara gidecek. Ancak uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, seri penaltı atışlarına geçilecek. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi olacak. Beşiktaş'ın elenip elenmediği merak konusu. Beşiktaş elendi mi (Ziraat Türkiye Kupası)?

Beşiktaş ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Maçta 1-1'lik eşitlik var. Peki, Beşiktaş elendi mi (Ziraat Türkiye Kupası)?

BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Hollandalı Pol van Boekel oturuyor.Bu eşleşmenin galibi yarı finalde ise Trabzonspor'un rakibi olacak.

Maç şuan 1-1 devam ediyor. Eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Galip gelen taraf üst tura yükselecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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