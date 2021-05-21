Beşiktaş efsanesi Sülün'den halk otobüsü itirafı! Kendisi için otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beşiktaş efsanesi Sülün'den halk otobüsü itirafı! Kendisi için otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı

Beşiktaş efsanesi Sülün'den halk otobüsü itirafı! Kendisi için otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluk elde ettiği kadrosunda bulunan eski futbolcu Yasin Sülün dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sülün, takım arkadaşı Amokachi'nin üstü açık arabasındayken kendisini belediye otobüsünün içinde gördüğünü ve otobüsü durdurup kendisini içinden aldığını söyledi. Sülün, önce çok utandığını ama daha sonrasında otobüsten inip arabaya bindiğini ifade etti.

Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluk elde ettiği kadrosunda bulunan eski futbolcu Yasin Sülün dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski Beşiktaş muhabiri Atakan Kurt'un Youtube kanalına konuk olan Sülün, Beşiktaş'ın eski yıldız forveti Daniel Amokachi ile yaşadığı anılarını anlattı. Altyapıda oynarken A takım futbolcusu olan Amokachi'nin kendisi belediye otobüsünde görüp üstü açık arabasına alıp kendisine nasıl destek olduğunu anlattı.

Beşiktaş efsanesi Sülün'den halk otobüsü itirafı! Kendisi için otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı

ARKADAN KORNA ÇALDI

Amokachi'nin belediye otobüsünü 4 durak takip ettiğini ve arkadan korna çaldığını söyleyen Sülün, önce utandığını daha sonra da otobüsten inip arabaya bindiğini aktardı.

Beşiktaş efsanesi Sülün'den halk otobüsü itirafı! Kendisi için otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı
Kutlamalarda arka planda kalan Sergen Yalçın'ın ekibinden olay gönderme
Kutlamalarda arka planda kalan Sergen Yalçın'ın ekibinden olay gönderme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Engin Akyürek Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş efsanesi Sülün'den halk otobüsü itirafı! Kendisi için otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 11:25:32. #1.14#

title