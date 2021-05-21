Beşiktaş efsanesi Sülün'den halk otobüsü itirafı! Kendisi için otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı

Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluk elde ettiği kadrosunda bulunan eski futbolcu Yasin Sülün dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sülün, takım arkadaşı Amokachi'nin üstü açık arabasındayken kendisini belediye otobüsünün içinde gördüğünü ve otobüsü durdurup kendisini içinden aldığını söyledi. Sülün, önce çok utandığını ama daha sonrasında otobüsten inip arabaya bindiğini ifade etti.

Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluk elde ettiği kadrosunda bulunan eski futbolcu Yasin Sülün dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski Beşiktaş muhabiri Atakan Kurt'un Youtube kanalına konuk olan Sülün, Beşiktaş'ın eski yıldız forveti Daniel Amokachi ile yaşadığı anılarını anlattı. Altyapıda oynarken A takım futbolcusu olan Amokachi'nin kendisi belediye otobüsünde görüp üstü açık arabasına alıp kendisine nasıl destek olduğunu anlattı.

ARKADAN KORNA ÇALDI

Amokachi'nin belediye otobüsünü 4 durak takip ettiğini ve arkadan korna çaldığını söyleyen Sülün, önce utandığını daha sonra da otobüsten inip arabaya bindiğini aktardı.