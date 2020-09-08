Beşiktaş Douglas ve Isimat-Mirin kadro dışı bırakıldı Mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren Beşiktaş'ta çarpıcı bir karar alındı. Siyah-beyazlılar, Douglas ile Isimat-Mirin'i kadro dışı bıraktı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş bir kararın altına imza attı.

beIN SPORTS'un haberine göre; Isimat-Mirin ve Douglas'ın antrenmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Sergen Yalçın iki futbolcuyu da kadro dışı bırakma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ BONSERVİS KAZANMAK İSTİYOR

Mirin ve Douglas ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Beşiktaş, iki futbolcuyu da öncelikli olarak bonservis bedeli ile elden çıkartmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, Isimat-Mirin'i geçtiğimiz sezon Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a kiralamıştı.