Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi
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Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi

29.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:34

Yıldız futbolcu Hulk ile maddi konularda anlaşamayan Beşiktaş, rotayı Brezilya uyruklu İspanyol forvet Diego Costa'ya çevirdi. Beşiktaş yıllık 2.5 milyon euro önerirken İspanyol golcü bonuslarla beraber 3 milyon 750 bin euro talep etti.

Hulk transferini yüksek maliyet nedeniyle askıya alan Beşiktaş, bir başka yıldız futbolcuya yöneldi. Uzun yıllar Atletico Madrid forması giyen Diego Costa'yı kadrosuna katmak isteyen Kartal, futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlı yönetim, Costa'ya yıllık 2.5 milyon euro teklif ederken, 32 yaşındaki oyuncunun ise 3 milyon euro garanti para ve 750 bin Euro bonuslarla beraber toplamda 3 milyon 750 bin Euro istediği öğrenildi.

HULK'UN PAYLAŞIMI HEYECAN YARATMIŞTI

Brezilyalı yıldız Hulk geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ben hazırım" mesajını yayınlamıştı. Başta Beşiktaş olmak üzere kendisine resmi teklif yapan kulüplerin kararını beklediği Hulk'un üst üste salon çalışması yaptığı anları Instagram hikayesinden paylaşmasından sonra bu mesajı vermesi, "Gitmek istediği kulübe karar verdi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HASAN ÖZDEMİR: bizim yönetim hem fakir hem şeyi büyik para yok diye ağlıyor gidiyor yıldızlara talip oluyor
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