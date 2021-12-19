Beşiktaş stada ulaştı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ülker Stadı'na ulaştı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ülker Stadı'na geldi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket eden kafileyi Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler uğurladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen siyah-beyazlılar, daha sonra maç için hazırlıklara başladı

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)