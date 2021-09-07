Beşiktaş, David Luiz için beklemede!
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Beşiktaş, David Luiz için beklemede!

Beşiktaş, David Luiz için beklemede!
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Defansa Montero'yu kiralayan Kartal, Sergen Yalçın'ın tecrübeli bir isim daha istemesi üzerine beklemeye geçti. Şampiyonlar Ligi kadrosu kayıtlarının bitmesine karşın defansa takviye yapmak isteyen Beşiktaş, David Luiz için beklemede...

Transfer döneminde taraftarını mutlu eden Beşiktaş, transferin bitimine saatler kala defansa tecrübeli isim ile takviye yapmayı planlıyor. 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu henüz bir kulüp ile anlaşmazken Şampiyonlar Ligi kayıtlarının bitmesine rağmen Avrupa'da forma giymek istiyor. Daha önce Adana Demirspor'un ciddi şekilde ilgilendiği yıldız oyuncunun ilk tercihinin Serie A ve La Liga olduğu gelen bilgiler arasında. Yıldız oyuncunun geleceği yakın zaman içerisinde belli olacak.

BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE!

Öte yandan Beşiktaş'ın Luiz için teklifini yaptığı ve beklemeye geçtiği iddia edildi. 3 kulvarda birden mücadele verecek Karakartal, Lig'deki defans seçiminde dönüşümlü olarak tecrübeli oyuncuyu kullanmayı planlıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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