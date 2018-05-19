Beşiktaş, Çin'e Transfer Olan Dusko Tosic'e Veda Etti
Beşiktaş, 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Dusko Tosic'e sosyal medya hesabından paylaşılan video ile veda etti.
Beşiktaş, Tosic'e sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla veda etti.
"UNUTULMAZ ANLAR İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Sırp futbolcunun Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezondan görüntülerin yer aldığı videonun sonunda "Unutulmaz anlar için teşekkürler Tosic" ifadelerine yer verildi.
Dusko Tosic, 2015 yaz transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer olmuştu.
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