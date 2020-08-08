Beşiktaş, Burak'ın yerini Mario Balotelli'yle dolduruyor Yıldız futbolcu Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasından golcü arayışlarına giren Beşiktaş, futbolun yaramaz çocuğu Balotelli'ye kancayı taktı.

Burak Yılmaz'ın takımdan gidişinin ardından forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, Serie A ekibi Brescia'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'yi transfer ettiği öne sürüldü. Transfer sonuçlanırsa yıldız forvet hafta içi İstanbul'a geleceği ve Beşiktaş'a imza atacağı tahmin ediliyor.

İTALYA'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

A Spor'un haberine göre, Kara kartal, Bresica'da futbol hayatına devam etmek istemeyen Mario Balotelli ile anlaşmaya vardı. Fransa'daki Nice ve Marsilya maceraları sonrası gittiği Brescia'da istediğini bulmayan Balotelli, İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

ANTRENMANLARA GERİ DÖNDÜ

Mario Balotelli, evde sürdürdüğü antrenmanları sonrası takımla çalışmalara geri dönmüştü.