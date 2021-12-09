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Beşiktaş bir vedaya daha hazırlanıyor! Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi

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Kötü günlerden geçen Beşiktaş'ta Cyle Larin performansıyla İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. West Ham, Everton ve Southampton'ın ilgisi bulunan Larin'e Brighton da talip oldu. 2022 yılında sözleşmesi bitecek golcü futbolcu için Brighton'ın kısa süre içinde harekete geçmesi bekleniyor.

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta Cyle Larin performansıyla yıldızlaşmıştı. Kanadalı golcü için İngiliz ekipleri sıraya girdi.

BRIGHTON'IN HÜCÜMDA ELİNİ BOLLAŞTIRACAK

Sabah'ın Teamtalk'tan aktardığı habere göre; Premier ekipleri West Ham, Everton ve Southampton, daha önce hücum hattının her yerinde oynayabilen Larin ile ilgilenmişti. Bu 3 ekibe Brighton da eklendi. Bu sezon Premier Lig'de gol atma sıkıntısı yaşayan Brighton'ın ek hücum seçenekleri için Larin'i düşündüğü iddia edildi.

OCAK AYINDA HAMLE YAPACAKLAR

Teknik Direktör Graham Potter'ın takımı Brighton bu sezon ligde 15 maçta sadece 14 gol atabildi. Gol atma sıkıntısı yaşayan Brighton'ın Larin için teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Larin'in Haziran 2022'de Beşiktaş ile sözleşmesi bitiyor. Ocak ayında bir Premier Lig kulübüyle ön sözleşme imzalayabilir. Bu nedenle, Brighton'ın Cyle Larin için bir hamle yapması bekleniyor.

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