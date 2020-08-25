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Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Sergen Yalçın'dan gelen talep sonrasında Ali Koç'la görüşerek Ozan Tufan'ı resmen istediği öğrenildi.

25.08.2020 12:38 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:51

Transferde ağır ama emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Ozan Tufan'a talip oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Sergen Yalçın'dan gelen talep sonrasında Ali Koç'la görüşerek milli futbolcuyu resmen istediği öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Ozan Tufan

OZAN İÇİN SON KARAR EROL BULUT'UN

Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa'nın transferleri sonrası ilk 11'deki yeri tehlikeye giren Ozan Tufan konusundaki son kararı teknik direktör Erol Bulut'un vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Ozan'ı kesinlikle bırakmak istemediği ancak yapılan son transferlerin ardından tecrübeli yıldızın düzenli forma giyme konusunda endişe yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde Beşiktaş'a transferle ilgili kesin yanıtını iletecek.

(Kaynak: Sporx)

Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
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