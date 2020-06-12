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Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz

Bağış kampanyası için düzenlenen basın toplantısında sözleşmeleri sona eren Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili de konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferle ilgili konuyu sezon bittikten sonra konuşucaklarını söyledi.

12.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:09

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bağış kampanyası için düzenlenen basın toplantısında sözleşmeleri sona eren Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili önemli açıklamlarda bulundu.

"Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün sözleşmeleri konusunda son durumu nedir?" sorusunu cevaplayan Ahmet Nur Çebi, "Bugün başlattık kampanyayı. Onlar da kampanyaya katılırsa mutlu oluruz. Her futbolcumuz, 8 maçı kazanmaları gerektiğini söylediler. Kafalarının karışmasını istemediler. Transferle ilgili konu 8 hafta bitmeden konuşulmayacak. Boş kağıda imza atıp, bağış yaparlarsa kabul ederiz. Emek verdiler, biz de emeklerinin karşılığını verdik" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
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