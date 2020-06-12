Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını başlattı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs nedeniyle ertelenen ve 300 milyon TL gelir hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını yaptığı bugün basın toplantısıyla başlattı. Çebi, kampanyada atılacak kısa mesajın değerinin 20 TL olduğunu belirtti.

Beşiktaş, 19 Mart tarihinde yardım kampanyası başlatmayı hedefliyordu. Ancak "Bırakmam Beşiktaşım Seni" adlı bu organizasyon, koronavirüs süreci nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kampanyanın startı bugün Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından verildi.

Kampanya ile ilgili yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çebi, "Bu kampanya Beşiktaş taraftarının isteğiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır. Kampanyanın Beşiktaş'a çok desteği olacak. Milyonlarca taraftarımız bize destek verecek. Bizim için bin kuruş veren de değerli, bir kuruş veren de değerli. Bağış kampanyasında bize destek olacak Beşiktaş taraftarının aile bütçesini de gözeterek bağış yapmasını rica ediyorum" dedi.

"BAĞIŞLARLA BEŞİKTAŞ YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

Uzun süreli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak istediklerini belirten Beşiktaş Başkanı, "Beşiktaş'ı yapılacak bağışlar ve manevi destekle yukarı taşıyacağız. Bizim bir davamız var. Bu dava bitene kadar buradan gitmeyeceğiz. Bu dava Beşiktaş'ın bağımsızlığını koruma davasıdır. Taraftarlarımız olmadan biz bu davayı kazanamayız" diye konuştu.

BİR MESAJ 20 TL

Ahmet Nur Çebi, 15-20 milyon taraftarın en azından 1 kez kısa mesaj atmasını beklediklerini vurgulayarak, "15-20 milyon taraftarımız var. Hedefimiz tüm taraftarlarımızın en az birer kez SMS atması. Bir SMS 20 TL değerinde olacak. İş adamlarımızın da hepsi çok kıymetli. Bu süreçte ağaların eli tutulmaz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nün başlattığı yardım kampanyasına taraftarlar, "BIRAKMAM" yazıp, 1903'e SMS göndererek katılabilecek.