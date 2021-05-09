Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 3 sporcu koronavirüse yakalandı
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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 3 sporcu koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 3 sporcu koronavirüse yakalandı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 3 sporcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 3 sporcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik ve idari ekip ile sporculara dün ve bugün Kovid-19 PCR testi yapıldığı, 3 sporcunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, testi pozitif sonuçlanan sporcuların tedavi, takip ve izolasyon sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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