Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 3 kişi daha koronavirüse yakalandı
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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 3 kişi daha koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 3 kişi daha koronavirüse yakalandı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Aygaz Takımı'mızın teknik ve idari ekibi ile sporcularına bugün Kovid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde; teknik ve idari ekibimizden birer kişiyle bir sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta dün 3 sporcunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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