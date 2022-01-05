Beşiktaş Antalyaspor canlı izle! Beşiktaş Süper Kupası maçı ATV izleme linki!
Süper Kupa'da final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş ve Antalyaspor arasında yaşanacak mücadele öncesi Beşiktaş Antalyaspor canlı izleme linki ve Beşiktaş Süper Kupası maçı Aspor izleme linki nedir, merak edildi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ın, Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesi son dönemde futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler Beşiktaş Antalyaspor canlı izle! Beşiktaş Süper Kupası maçı ATV izleme linki konularını araştırdı.
Beşiktaş, Antalyaspor mücadelesi 5 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak.
Beşiktaş, Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Finali mücadelesi 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45 itibarıyla ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak.
Beşiktaş, Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ SÜPER KUPASI MAÇI ASPOR İZLEME LİNKİ!
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