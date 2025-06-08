Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu. Yarı final turu 5 Haziran'da başladı ve devam ediyor. Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç, İstanbul'da, BJK Fibabanka Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak. Peki, Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu.Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off yarı final turu, 5 Haziran'da başladı ve heyean devam ediyor. Peki, Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı hangi kanalda?

MAÇ TAKVİMİ
8 Haziran Pazar:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

9 Haziran Pazartesi:

20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

10 Haziran Salı:

20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

BEŞİKTAŞ ANADOLU EFES BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5 kanalından canlı maç izlenebilecek.

Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçı, İstanbul'da, BJK Fibabanka Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes maçı, saat 20:30 başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'daki yangın faciasına ilişkin soruşturmada karar verildi
Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar

Gazze'ye yardım götüren gemi için İsrail'den yeni hamle
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili! 'Partiden atılsın' diyen bile var

CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili
Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video

Definecilerle ilgili şehir efsanesini bitiren görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı

İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan bomba Osimhen itirafı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.