Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu. Yarı final turu 5 Haziran'da başladı ve devam ediyor. Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç, İstanbul'da, BJK Fibabanka Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak. Peki, Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu.Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off yarı final turu, 5 Haziran'da başladı ve heyean devam ediyor. Peki, Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı hangi kanalda?
MAÇ TAKVİMİ
8 Haziran Pazar:
20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)
9 Haziran Pazartesi:
20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
10 Haziran Salı:
20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)
BEŞİKTAŞ ANADOLU EFES BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5 kanalından canlı maç izlenebilecek.
Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçı, İstanbul'da, BJK Fibabanka Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes maçı, saat 20:30 başlayacak.