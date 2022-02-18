Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kondisyon çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Altay ile karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Beşiktaş, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title