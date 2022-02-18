Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kondisyon çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Altay ile karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor