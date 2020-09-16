Beşiktaş, Al Ahli gerekli evrakları göndermediği için Josef'e geçici lisans çıkaracak Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı son isim Josef de Souza olmuştu. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı yıldızın lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor. Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Ortaçizgi'nin haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor. HAKSIZ FESİH İDDİASI Al Ahli, Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe gösterdi. Souza, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.