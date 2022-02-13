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Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA, Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından taktik program üzerinde durdu.

Antrenman, gerçekleştirilen çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşma için akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.

AA / Ercan Doğan - Spor

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