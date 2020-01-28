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Beşiktaş, Abdullah Avcı kulüp bulana kadar para ödeyecek!

11 Haziran 2019'da 3 yıllık sözleşme yapılan Avcı, FIFA kuralları gereği hiç çalışmasa dahi mukavelesinin kalan 2.5 yıllık bölümünde yer alan ücreti alma hakkına sahip.

28.01.2020 07:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 07:46
Beşiktaş, Abdullah Avcı kulüp bulana kadar para ödeyecek!

11 Haziran 2019'da 3 yıllık sözleşme yapılan Avcı, FIFA kuralları gereği hiç çalışmasa dahi mukavelesinin kalan 2.5 yıllık bölümünde yer alan ücreti alma hakkına sahip.


Ancak tecrübeli teknik adam, başkan ile yaptığı görüşme sonrasında siyah beyazlı kulübe bazı konularda kolaylık sağladı.


FARK ÖDENECEK


Yapılan anlaşmaya göre , çalışmadığı dönem içerisinde 'sözleşmesi aynen sürüyormuş gibi' maaşını almaya devam edecek.


Eğer bir kulüple anlaşırsa ve buradan kazanacağı para 'takinden az olursa, aradaki farkı siyah beyazlı kulüp karşılayacak. Arada fark olmazsa, Avcı'ya herhangi bir ödeme yapılmayacak.


Kaynak: Hürriyet

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