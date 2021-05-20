Beşiktaş'a şampiyonluk kupasını Getir'di
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Beşiktaş'a şampiyonluk kupasını Getir'di

Beşiktaş'a şampiyonluk kupasını Getir'di
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig 2020-2021 Şampiyonu Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını Getir teslim etti.

Süper Lig 2020-2021 Şampiyonu Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını Getir teslim etti.

Süper Lig'de 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen tören ile kupasına kavuştu. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda, Şampiyonluk Kupası Sponsoru 'Getir' oldu. Beşiktaş'a kupası, kullanıcılarına 6 yıldır mutluluk taşıyan Getir ekibi tarafından teslim edildi.

Bi' mutluluk getirmek gelenek haline geldi

Geçen sene Medipol Başakşehir'e şampiyonluk kupasını, bu sene de Beşiktaş'ın kupasını teslim eden Getir, kupa teslimatını gelenek haline getirdi. Türkiye'de ve İngiltere'de kullanıcılarına mutluluk taşıyan Getir, bu defa da siyah-beyaza gönül veren taraftarlara Şampiyonluk Kupası ile 'bi mutluluk' getirdi. Lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş'ın kupa töreni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Ömür Gedik, Murat Başaran, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Hayko Cepkin, Murat Boz, Mustafa Sandal ve Eypio'nun sahne aldığı, Yılmaz Erdoğan'ın da katıldığı törende yöneticiler, oyuncular ve aileleri şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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