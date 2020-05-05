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Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var

Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
05.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:11

Beşiktaş'ta sportif direktörlüğe getirileceği konuşulan Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Benim şu anda imza attığım bir kulüp var. Erzurum'da olmaktan çok mutluyum" dedi.

Beşiktaş'ın efsane futbolcular arasında yer alan Mehmet Özdilek, siyah beyazlı kulübe sportif direktör olarak gideceği şeklindeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkanı Ahmet Nur Çebi ile arasının çok iyi olduğunu söyleyen Özdilek, "Benim şu anda imza attığım bir kulüp var. Erzurum'da olmaktan çok mutluyum. Şu gün itibariyle varsayım üzerinden konuşmak çok doğru değil. Ahmet Nur Çebi'yle çok samimi bir ilişkim var. Onunla zaman zaman konuşuyoruz ancak şu an için böyle bir düşüncem yok. Bugün itibariyle tek düşüncem bulundum camiayı üst lige çıkarmak" ifadelerini kullandı.

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