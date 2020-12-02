Beşiktaş'a döneceği konuşulan Tosic, Guangzhou ile yollarını ayırdı
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Beşiktaş'a döneceği konuşulan Tosic, Guangzhou ile yollarını ayırdı

02.12.2020 21:56 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:02
Beşiktaş'a döneceği konuşulan Tosic, Guangzhou ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ın eski savunmacısı Dusko Tosic, Çin kulübü Guangzhou'dan ayrıldı. Sırp futbolcu bu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu. Tosic'in adı Beşiktaş ile anılıyordu.

Sırp savunmacı Instagram hesabından yaptığı açıklamada Guangzhou kulübüne ve taraftarlarına teşekkür etti. Tosic yaptığı açıklamada, "2.5 yılda beni destekleyen Guangzhou kulübüne ve tüm taraftarlarıan teşekkür ederim. Guangzhou'nun kalbimde özel bir yeri olacak. Bu güzel ülkeden ayrıldığım için üzgünüm ama aynı zamanda geleceği ve yeni fırsatları dört gözle beklediğim için benim açımdan mutluyum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a döneceği konuşulan Tosc, Guangzhou ile yollarını ayırdı

ADI BEŞİKTAŞ'LA ANILMIŞTI

Tosic'e Türkiye'de Süper Lig takımlarından teklifler olduğu biliniyor. Oyuncunun adı bu yaz transfer sezonunda eski takımı Beşiktaş ile de anılmıştı. 2012 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olan Sırp futbolcu, 2015-18 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.

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