Beşiktaş 6,5 Milyon Dolarlık Davayı Kazandı
Reklam şirketiyle davalık olan Beşiktaş, açılan davayı kazanarak 6,5 milyon dolar ödemekten kurtuldu.
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, Beşiktaş Kulübü'nün, bir dönem stadın reklam alanlarını pazarlayan, bir taksitin zamanında yatırılmamasını gerekçe göstererek icra yoluna giden Aktif Reklam'a borcunun olmadığına karar verdi.
Beşiktaş Kulübü, 2004'te stadın reklam alanlarını pazarlamak için anlaştığı Aktif Reklam'la sözleşmeyi feshetti. Bunun üzerine iki taraf davalık oldu. Siyah-beyazlılar davacı şirket ile masaya otursa da anlaşma sağlanamadı. Davaya bakan mahkeme, Beşiktaş'ı 9,3 milyon dolar ödemeye mahkum etti. Kararın ardından kulüp, davacı şirketle anlaşarak 6,5 milyon dolara indirdiği borcu taksitlendirdi.
KARŞI TARAF SÖZLEŞMEYİ BOZDU
Son taksiti gününde ödeyemeyen Beşiktaş Kulübü, süre talep etti. Karşı taraf, sözleşmeyi, "Ödemelerin zamanında yapılması, yapılmadığı takdirde meblağın tamamının tahsili" şartını yürürlüğe koyarak tek taraflı bozdu.
Davacı şirket, Beşiktaş'tan borcun tamamının ödenmesini talep ederek icra yoluna başvurdu. Siyah-beyazlı kulüp de reklam şirketine borçlu olmadığına dair İstanbul 29. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde tespit davası açtı.
BEŞİKTAŞ DAVA AÇTI
Duruşmalara katılan Beşiktaş Kulubü'nün avukatı Ayhan Nacak, protokol uyarınca ödemelerin yapıldığını belirterek, ihtirazi kayıtsız (çekince) alındığını söyledi. Nacak, davanın kabul edilmesini istedi.
Davalı şirketin avukatı İpek İzgi Tezman da karşı tarafın protokolü ihlal ettiğini, ödemeleri zamanında ve eksiksiz yapmadığını iddia ederek, "Dava tarihi itibarıyla davacı taraf en az 6 milyon dolar borçludur. Davanın reddine karar verilsin." dedi.
Dosyayı karara bağlayan İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, davayı kabul ederek, davacı Beşiktaş Kulübü'nün İstanbul İcra Müdürlüğü'nün dosyasında davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verdi. Mahkeme ayrıca, davacının kötü niyet tazminat talebini reddetti.
"TİTİZLİKLE ÇALIŞTIK"
Beşiktaş'ın Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, dava sürecini titizlikle takip ettiklerini söyledi.
Mahmutyazıcıoğlu, "Kulübün önüne haciz kamyonlarının yanaştırıldığı günün fotoğrafları herkesin aklındadır. Bu bizim içimizi acıtan bir olaydı. Titizlikle çalıştık ve sonunda mahkeme kararı ile borçlu olmadığımız ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.
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Makedonyadan selam Türklere. bizim makedonyada vardar diye bir futbol takımı var. bu fenevbahçe sayesinde bütün Kosova vardarı tutuyor. takım ilk defa uefa liginde oynadı büyük başarı. seneye elemelerde kurada yine fenev çıksada uefa liginde oynasak lige kalınca zaten averaj takımı oluyoruz.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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He he TAMAMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Beşiktaş Kadar . . Bir Takım Yok . Osmaniye''de Lisansız Ürün Satış yapan yerleri bastılar . Ona Bişe Demedim Eywallah . Milletle Anlaştılar 5000 tl para taleb ederek bize ise 15000 tl talep ettiler sebebi toptancı dediler buldukları da tam 3 adet 1 tl lik cüzdan . biz 5000 verdik yok dediler bizde kabul etmedik . Şimdi Davalığız allah büyük çok . . . bir takım.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır28: sen de az . . . değilsin anlaşılan. bitin küçüğü2 Yayından Kaldır
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mahkeme kararıyla borcu yok kulubün sizler aleyhte yorum yapıyorsunuz çok ilginç ağzı olan konuşuyor dedikleri bu olsa gerek.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır