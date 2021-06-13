Beşiktaş, 43 yaşındaki dünyaca ünlü kaleci Buffon'a teklif yaptı
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Beşiktaş, 43 yaşındaki dünyaca ünlü kaleci Buffon'a teklif yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ünlü İtalyan muhabir Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Gianluigi Buffon'a teklif yapan takımlar arasında olduğunu bildirdi. İtalyan gazetecinin aktardığı habere göre Buffon'un kariyerine devam etmek istediği ve fiziksel olarak iyi durumda olduğu belirtildi. Ersin Destanoğlu'nun satılma ihtimaline karşın Beşiktaş'ın kaleci takviyesi için de çalışmaları sürüyor. Tecrübeli bir isim arayan Kartal'da Buffon ismi öne çıkmış durumda.

Juventus'tan ayrıldığını açıklayan Gianluigi Buffon dünyanın dört bir yanından transfer teklifi alırken, Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın da Buffon'u transfer etmek için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Buffon'un aralarında siyah-beyazlı takımdan gelen teklifin de bulunduğu beşten fazla resmi teklif aldığını belirtti.

BAŞLADIĞI YERDE BİTİRMEK İSTİYOR

Buffon'un kariyerine başladığı Parma'da aktif futbolculuk yaşantısına son vermek istediği konuşuluyor ancak daha fazla futbol oynamaya devam etme ihtimali de var. Fiziksel olarak halen iş yapabilecek seviyede. Beşiktaş, Buffon'u ciddi adaylar arasında tutuyor. Çünkü Ersin'e gelen teklifler var. Utku'nun yanına deneyimli bir kaleci alınması gündemde. Bu sebeple Buffon ismi ön plana çıkıyor. Ayrıca deneyimli kalecinin dünya çapında tanınır olması ve kitlesi, onu cazip kılan diğer önemli etkenler.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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