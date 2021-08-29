Beşiktaş, 36 yıl sonra ilk kez Süper Lig'in ilk 3 haftasında gol yemedi
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Beşiktaş, 36 yıl sonra ilk kez Süper Lig'in ilk 3 haftasında gol yemedi

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Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte 36 yıl sonra bir ilki başardı. En son 1985-86 sezonunda ilk 3 haftasında gol yemeyen Kara Kartal, aynı istatistiğini bu sezon yineledi.

Beşiktaş, Süper Lig'de 3. hafta maçında Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti ve 36 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sezonun ilk 3 haftasında gol yemeyen Kara Kartal, 1985-86 sezonunda yakaladığı başarıyı tekrarladı.

1985-86 SEZONUNDA SONRA İLK

Süper Lig'de bu sezon Çaykur Rizespor'u 3-0, Karagümrük'ü ise 1-0 yenen siyah-beyazlılar Gaziantep FK'yla da 0-0 berabere kaldı. 3 maçı da gol yemeden bitirme başarısı gösteren Beşiktaş, bunu en son 1985-86 sezonunda başarmıştı. Kara Kartal, 36 yıl önce ligin ilk 5 haftasında kalesini gole kapamıştı.

Beşiktaş, 36 yıl sonra ilk kez Süper Lig'in ilk 3 haftasında gol yemedi
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Beşiktaş, 36 yıl sonra ilk kez Süper Lig'in ilk 3 haftasında gol yemedi - Haberler Spor
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