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Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen 21 yaşındaki Doğukan İnci için resmi teklif yaptı.

Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
22.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:23

Transferde genç ve maliyeti uygun isimlere yönelen Beşiktaş, gündemine sürpriz bir isim aldı. Siyah Beyazlı ekibin TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Doğukan İnci'yi gündemine aldı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Doğukan İnci için kulübümüze Beşiktaş'tan resmi transfer teklifi geldi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Doğukan'a sezon öncesinde Lille'nin de ilgisi vardı fakat bu transfer gerçekleşmedi. Doğukan İnci için kulübümüzün talep ettiği ücreti bilmiyorum. Transferin maddi boyutuyla yönetimimiz ilgileniyor. Doğukan İnci iyi bir futbolcu ve takımımızda önemli aşama kaydetti" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

Bu sezon 25 maçta 12 gol atan Doğukan, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Takımının en skorer futbolcusu olan Doğukan'ın Kaf-Kaf'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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