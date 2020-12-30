BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

30.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:02
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,1426217586
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,1955352
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,44220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,1529281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,1711610213
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1628244
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,0116016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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