Bernard Mensah, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor
15.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:17
Bernard Mensah; Necip Uysal ve Dorukhan Toköz'e karşı Türkçeye Giriş:101 programında ter döktü. Türkçe kelimeleri okunuşunu ve anlamını öğrenen Fransız oyuncunun telaffuzları, keyifli anlara sahne oldu.
Bernard Mensah; Necip Uysal ve Dorukhan Toköz'e karşı Türkçeye Giriş: 101 programında ter döktü. Türkçe kelimeleri okunuşunu ve anlamını öğrenen Fransız oyuncunun telaffuzları, keyifli anlara sahne oldu.
Kaynak: Dugout