Berke Özer, Westerlo'ya gidiyor

Belçika ekibinin asbaşkanı Hasan Çetinkaya, A Spor'a yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'den kaleci Berke Özer'i kiralık olarak Westerlo'ya almak istiyoruz. Son görüşmelerimizi yapıyoruz, bu transfer bitti diyebiliriz." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisinin asbaşkanlığını yaptığı Westerlo, bu sezon Galatasaray'dan da Recep Gül'ü kiralamıştı.

19 yaşındaki kaleci, geçen sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.