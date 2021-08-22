Berke Akçam'dan gümüş madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berke Akçam'dan gümüş madalya

Berke Akçam'dan gümüş madalya
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Avrupa şampiyonu milli atlet Berke Akçam, Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide gümüş madalya kazandı.

Avrupa şampiyonu milli atlet Berke Akçam, Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide gümüş madalya kazandı.

Berke Akçam, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide ikinci olma başarısı gösterdi. Berke, yarı finalde 49.73 olarak yenilediği Türkiye U20 rekorunu finalde 49.38'e indirmesine rağmen şampiyonluğu İsveçli Oskar Edlund'a bıraktı.

Geçen ay Tallinn'de Berke'ye geçilerek ikinci olan İsveçli Edlund, 50.15 olan en iyi derecesi yaklaşık bir saniye geliştirerek 49.20 yaparken, İsveç U20 rekorunu da yenilemiş oldu.Berke Akçam şampiyona tarihinde kürsüye çıkan 10'uncu Türk atlet olurken, Nairobi'de Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını elde etti. Şampiyonada dün Pınar Akyol, gülle atmada gümüş madalya kazanmıştı.

19 yaşındaki Akçam, iki kez Türkiye rekorunu yenilediği şampiyonadan gümüş madalya ile ayrılırken kariyerine bir büyük başarı daha ekledi.


Berke Akçam'dan gümüş madalya
Berke Akçam'dan gümüş madalya
Berke Akçam'dan gümüş madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Davut Güloğlu
Spor Gervinho Mesut Özil Lionel Messi Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Berke Akçam'dan gümüş madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 15:55:19. #1.15#

title