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Berisha ligde 63 gün sonra golle tanıştı

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Berisha ligde 63 gün sonra golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha, 63 gün sonra Süper Lig'de golle tanıştı.

Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha, 63 gün sonra Süper Lig'de golle tanıştı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakada 13. dakikada ilk golü kaydeden Alman futbolcu Mergim Berisha ligde 63 gün sonra golle tanıştı. Rize maçının 13. dakikasında 23 yaşındaki forvet fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Berisha, sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü 8. haftada oynanan Kasımpaşa mücadelesinde kaydederken, Rizespor karşısına kadar geçen 6 müsabakanın 3'ünde forma giymemiş ve 3 maçta ise gol kaydedememişti. Berisha, Rizespor müsabakasının 62. dakikasında yerini Serdar Dursun'a bıraktı

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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