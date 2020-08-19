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Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek

Gözyaşları içinde çektiği videoda SMA hastası çocukların ilaçları için yardım isteyen oyuncu Bergüzar Korel'in çağrısı yanıt buldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz" dedi.

19.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:16

Oyuncu Bergüzar Korel'in gözyaşları içinde yardım istediği SMA hastaları için güzel haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçlarının erişimi ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözüme kavuştuğunu açıkladı.

İLAÇLARIN ERİŞİMİYLE İLGİLİ KONU ÇÖZÜME KAVUŞTU

Paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yaptığı "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur" şeklindeki açıklamasına yer veren Selçuk, şunları kaydetti: "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin."

Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastaları için Bakan Selçuk güzel haberi verdi

BERGÜZAR KOREL NE DEMİŞTİ?

Oyuncu Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videoda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek SMA hastaları çocuklar için ilaç alınamadığını için yardım istedi.

"Yalvarıyorum sesimi duyun" diyen oyuncu "Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her yeri hortumlar bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve bazı aldığım nefesten utanıyorum" dedi.

Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek

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Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Haber Yorumları (5)
SEDATT: helal olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERDAL: sayın bakanım engelli çoçuğum için yardım istedim twitter intigram hepsinden yazdım dönüş bile yapmadınız cumhurbaşkanına yazdım belediye başkanlarına yazdım hepsine yazdım usulden bile olsa ilgilenen olmadı sizleri ALLAHA havale ediyorum allah sizlerden hesap sorsun para istemedim dilenmedim çoçuğum için kurumdan iş istedim sahip çıkın dedim
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DÜŞÜNEN DELİ: Medyatik biri bir konuyu paylaşınca yardım yapıyorlar işleri güçleri gösteriş. Bergüzar hnma değil lafım
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