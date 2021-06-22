Bergama, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Bergama, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bergama, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun 2'nci ayak yarışları 26-27 Haziran tarihlerinde Bergama'da düzenlenecek.

TÜRKİYE Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun 2'nci ayak yarışları 26-27 Haziran tarihlerinde Bergama'da düzenlenecek. Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak yarışlar için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yarış pistimizde hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Ülkemizin dört bir yanından gelecek olan yarışçıları ilçemizde misafir etmekten ve UNESCO Dünya Mirası Bergama'mızı tanıtmaktan dolayı şimdiden heyecan duyuyoruz" dedi. 'Spor, turizmin geleceğidir' sloganıyla spor turizminin tanıtılması kapsamında düzenlenecek şampiyona, Bergama Süper Enduro Parkuru'nda yapılacak.

Ülkemizin en iyi endurocuları Türkiye Şampiyonası'na puan veren yarışlar için bütün hünerlerini sergileyecek. Sporcular, Super Enduro (GP), Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG) ve Enduro Veteran (EV) sınıflarında mücadele edecek. Bergama Belediyesi tarafından özenle hazırlanan Süper Enduro parkurunda hem sporcular hem de izleyenler toplu startların yer alacağı yarışlarda keyifli anlar yaşayacak. 26 Haziran Cumartesi günü antrenman ve sıralama yarışının ardından ilk etap mücadeleleri başlayacak. 27 Haziran Pazar günü ise sporcular, 2'nci ve 3'üncü etap yarışlarda ter dökecek. Seyir keyfi yüksek ve çok çekişmeli geçen yarışların idari ve teknik kontrolleri 26 Haziran Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Ardından Bergama yarışının magazin startı saat 13.30'da verilecek.


Bergama, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na hazırlanıyor
Bergama, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na hazırlanıyor
Bergama, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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