Bergama'da transfer harekatı sürüyor
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Bergama'da transfer harekatı sürüyor

Bergama'da transfer harekatı sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig'de yeni yönetim ve teknik direktörünü belirledikten sonra transfer taarruzuna başlayan Bergama Belediyespor, 2 isme daha imza attırdı.

TFF 3'üncü Lig'de yeni yönetim ve teknik direktörünü belirledikten sonra transfer taarruzuna başlayan Bergama Belediyespor, 2 isme daha imza attırdı. Kırmızı-lacivertli kulüp Adıyaman 1954'ten 30 yaşındaki stoper Yusuf Orhan ve Osmaniyespor'dan 31 yaşındaki sol bek Tayfun Sabri Gümüşoğlu'yla birer yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde 5 şampiyonluk yaşayan Yusuf, daha önce Sancaktepe, Hatayspor, Sandıklı, Tuzlaspor, Darıca Gençlerbirliği, Erokspor, Yeni Orduspor, 24 Erzincanspor ve son olarak Adıyaman 1954 formalarını terletti. Transfer çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Asbaşkan Şerif Topal, "Bergama Belediyespor'a gönül vermiş taraftarlarımıza ve futbolseverlere güçlü bir takım izletme hedefi ve arzusuyla transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.


- Foça
Bergama'da transfer harekatı sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül

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