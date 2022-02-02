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Beretta Famila Schio: 67-80

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beretta Famila Schio: 67-80

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Kadınlar B Grubu son maçında Beretta Famila Schio'ya kendi sahasında 80-67 mağlup oldu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Kadınlar B Grubu son maçında Beretta Famila Schio'ya kendi sahasında 80-67 mağlup oldu.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 43-30 geride kapatan Galatasaray'da Kelsey Plum 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Sandrine Gruda 16 sayı kaydetti. EuroLeague Kadınlar'da çeyrek finale yükselmeyi başaramayan Galatasaray'ın yoluna EuroCup'ta devam etmesi için Fransız ekibi Basket Landes'in kalan iki maçını kaybetmesi gerekiyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Beretta Famila, Galatasaray, Euroleague, basketbol, Spor, Haber

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