Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompaya yansıtılmadı! Vatandaş tepkili - Haberler Ekonomi
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Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompaya yansıtılmadı! Vatandaş tepkili

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Dolardaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına sürekli zam gelirken, dolardaki düşüş sonrası hala fiyatlarda bir indirim olmadı. Bugün benzine 1,63 lira, motorine ise 1,65 lira indirim haberi gelse de ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi. Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.

Dolar kurundaki yükselişten ötürü akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti. Doların 18 liralardan 11 lira seviyesine gerilemesiyle, herkes pompada bir indirim bekliyordu. Beklenen indirim haberi geldi ama bu kez vatandaşı sevindirecek bir cinsten indirim değil.

İNDİRİM POMPAYA YANSIMADI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzine 1,63 lira, motorine ise 1,65 lira indirim geldi. Ancak indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.

DOLAR 7 LİRA DÜŞTÜ, AKARYAKITA İNDİRİM YOK

Ancak bu durum eleştirileri de beraberinde getirdi. Dolar artarken üst üste gelen zamların, dolar düşerken pompaya yansımaması tepkilere neden oldu. Doların 7 lira birden düşmesinin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen hala akaryakıta bir indirim gelmedi.

Sosyal medyada akaryakıt fiyatlarına yapılan eleştirilerden bazıları şöyle:

Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompaya yansıtılmadı! Vatandaş tepkili

Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompaya yansıtılmadı! Vatandaş tepkili

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Akaryakıt fiyatlarında kura bağlı indirimler artık pompaya değil ÖTV'ye yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarında kura bağlı indirimler artık pompaya değil ÖTV'ye yansıyacak

 Doların düşüşünün ardından akaryakıtta büyük indirim bekleniyor! Rakamlar sevindiren boyutta

Doların düşüşünün ardından akaryakıtta büyük indirim bekleniyor! Rakamlar sevindiren boyutta

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