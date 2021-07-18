Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

PSG'de geleceği soru işareti olan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı öne sürüldü. İspanyol devinde forma giyen Karim Benzema'nın yakın arkadaşı Muhammed Henni, YouTube kanalından yayınladığı videoda Mbappe'nin Real Madrid'le anlaştığını açıkladı. Henni'nin haberi aldığı kaynağın ise Benzema olduğu iddia ediliyor.

PSG'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Kylian Mbappe'nin bu yaz transfer yapıp yapmayacağı merak konusu. Adı sık sık Real Madrid'le anılan Fransız golcü için sürpriz bir isimden transfer iddiası geldi. Eflatun-beyazlılarda forma giyen Karim Benzema'nın yakın arkadaşı Muhammed Henni, Mbappe'nin geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

BİLGİNİN KAYNAĞI BENZEMA OLABİLİR

Sporx'in haberine göre; "Mbappe, Real Madrid'e transfer olacak" başlığıyla bir video paylaşan Henni, kaynağının "tartışılmaz bir isim" olduğunu söyledi. Fransız basını da ünlü Youtuber'ın bu haberi Benzema'dan aldığı yönünde bilgiler paylaşmaya başladı.

Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor

MBAPPE'NİN BONSERVİSSİZ AYRILMAMASI İÇİN AĞUSTOS SONUNDA İMZA ATILACAK

Henni'ye göre Mbappe, PSG ile sözleşme imzalamama kararı aldı. Henni ayrıca, gelecek sezon sonunda PSG ile kontratı bitecek olan Mbappe'nin bonservissiz ayrılmaması için Ağustos sonunda Real Madrid'e imza atacağını da söyledi. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Mbappe'nin hiçbir zaman PSG'den ayrılmayacağını söylemişti.

Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Kadir Doğulu Neslihan Atagül
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 00:47:47. #1.14#

title