Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor

PSG'de geleceği soru işareti olan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı öne sürüldü. İspanyol devinde forma giyen Karim Benzema'nın yakın arkadaşı Muhammed Henni, YouTube kanalından yayınladığı videoda Mbappe'nin Real Madrid'le anlaştığını açıkladı. Henni'nin haberi aldığı kaynağın ise Benzema olduğu iddia ediliyor.

PSG'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Kylian Mbappe'nin bu yaz transfer yapıp yapmayacağı merak konusu. Adı sık sık Real Madrid'le anılan Fransız golcü için sürpriz bir isimden transfer iddiası geldi. Eflatun-beyazlılarda forma giyen Karim Benzema'nın yakın arkadaşı Muhammed Henni, Mbappe'nin geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

BİLGİNİN KAYNAĞI BENZEMA OLABİLİR

Sporx'in haberine göre; "Mbappe, Real Madrid'e transfer olacak" başlığıyla bir video paylaşan Henni, kaynağının "tartışılmaz bir isim" olduğunu söyledi. Fransız basını da ünlü Youtuber'ın bu haberi Benzema'dan aldığı yönünde bilgiler paylaşmaya başladı.

MBAPPE'NİN BONSERVİSSİZ AYRILMAMASI İÇİN AĞUSTOS SONUNDA İMZA ATILACAK

Henni'ye göre Mbappe, PSG ile sözleşme imzalamama kararı aldı. Henni ayrıca, gelecek sezon sonunda PSG ile kontratı bitecek olan Mbappe'nin bonservissiz ayrılmaması için Ağustos sonunda Real Madrid'e imza atacağını da söyledi. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Mbappe'nin hiçbir zaman PSG'den ayrılmayacağını söylemişti.