UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda heyecan devam ediyor. İlk maçta golsüz beraberlik elde eden Fenerbahçe, rövanş için sahaya çıkıyor. Benfica – Fenerbahçe mücadelesi 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Peki, Benfica Fenerbahçe hangi kanalda?

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa'nın devler arenasında oynanacak bu kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

1. Fenerbahçe'nin galibiyeti: Sarı-lacivertliler her türlü galibiyetle tur atlayacak.

2. Beraberlik: 90 dakika beraberlikle sonuçlanırsa karşılaşma uzatmalara gidecek.

3. Mağlubiyet: Fenerbahçe, mağlup olması halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.