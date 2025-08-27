Benfica Fenerbahçe hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta golsüz beraberlik elde eden Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Avrupa'nın devler arenasında oynanacak bu kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
1. Fenerbahçe'nin galibiyeti: Sarı-lacivertliler her türlü galibiyetle tur atlayacak.
2. Beraberlik: 90 dakika beraberlikle sonuçlanırsa karşılaşma uzatmalara gidecek.
3. Mağlubiyet: Fenerbahçe, mağlup olması halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.