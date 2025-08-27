Benfica Fenerbahçe hangi kanalda?

Benfica Fenerbahçe hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta golsüz beraberlik elde eden Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda heyecan devam ediyor. İlk maçta golsüz beraberlik elde eden Fenerbahçe, rövanş için sahaya çıkıyor. Benfica – Fenerbahçe mücadelesi 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Peki, Benfica Fenerbahçe hangi kanalda?

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa'nın devler arenasında oynanacak bu kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak.

Benfica Fenerbahçe hangi kanalda?

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

1. Fenerbahçe'nin galibiyeti: Sarı-lacivertliler her türlü galibiyetle tur atlayacak.

2. Beraberlik: 90 dakika beraberlikle sonuçlanırsa karşılaşma uzatmalara gidecek.

3. Mağlubiyet: Fenerbahçe, mağlup olması halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

