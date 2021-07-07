Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira gözaltına alındı

Altyapıdan çıkardığı gençlerle Avrupa futbolunda önemli bir yeri olan Benfica'da başkan Luis Filipe Vieira ve oğlu Tiago dolandırıcılık, kara para aklama ve kulübün yüzde 25'lik hissesini usulsüzce satma girişiminden dolayı gözaltına alındı. Portekiz'de "Tavuk Kralı" olarak bilinen Başkan'ın oğluyla birlikte, Benfica'nın zararına fakat kendilerinin yararına gizli bir anlaşma yaparak 11 milyon euro kazanç elde ettikleri iddia ediliyor.