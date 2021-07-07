Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira gözaltına alındı
Altyapıdan çıkardığı gençlerle Avrupa futbolunda önemli bir yeri olan Benfica'da başkan Luis Filipe Vieira ve oğlu Tiago dolandırıcılık, kara para aklama ve kulübün yüzde 25'lik hissesini usulsüzce satma girişiminden dolayı gözaltına alındı. Portekiz'de "Tavuk Kralı" olarak bilinen Başkan'ın oğluyla birlikte, Benfica'nın zararına fakat kendilerinin yararına gizli bir anlaşma yaparak 11 milyon euro kazanç elde ettikleri iddia ediliyor.
Portekiz ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Benfica'nın başkanı Luis Filipe Vieira ve oğlu Tiago'nun gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü.
GİZLİ ANLAŞMA YAPTI
Ajansspor'un derlediği habere göre; Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ve oğlu Tiago Vieiradolandırıcılık, kara para aklama ve kulübün yüzde 25'lik hissesini usulsüzce satma girişiminden dolayı gözaltına alındı. Portekiz'de 'tavuk kralı' olarak bilinen kulübün en büyük hissedarı iş insanı José António dos Santos ve Benfica Başkanı Vieira kulübün yüzde 25'lik hissesini satmak için masaya oturmuştu. İkilinin Benfica'nın zararına kendilerininse yararına bir gizli anlaşma planı yaptığı ve bundan 11 milyon Euro kazanç elde ettiği iddia ediliyor.